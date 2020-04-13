В последнее время в столице участились случаи несоблюдения карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".
На этот раз в поле зрения правоохранителей попали восемь москвичей. Троих оштрафовал Хорошевский суд Москвы, Солнцевский суд — еще троих, и двух человек оштрафовал Троицкий суд. Отмечается, что все задержанные гуляли по городу без особой цели и не смогли назвать конкретную причину выхода из дома при встрече с полицейскими.
"Каждому из правонарушителей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", — передала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.