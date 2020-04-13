Еще 8 москвичей получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

В последнее время в столице участились случаи несоблюдения карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

На этот раз в поле зрения правоохранителей попали восемь москвичей. Троих оштрафовал Хорошевский суд Москвы, Солнцевский суд — еще троих, и двух человек оштрафовал Троицкий суд. Отмечается, что все задержанные гуляли по городу без особой цели и не смогли назвать конкретную причину выхода из дома при встрече с полицейскими.