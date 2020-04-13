СК возбудил несколько уголовных дел о фейковых новостях про коронавирус

Уголовные дела по факту недостоверных новостей о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией возбуждены одновременно в Тверской, Нижегородской областях и Татарстане.

На одном из сайтов в Тверской области появилось информация, что в "Городской клинической больнице №7" областного центра большая смертность от коронавируса, и якобы туда уже везут мешки для перевозки тел умерших.

На другом интернет-ресурсе, уже в Нижегородской области, сообщалось, что 30 заключенных колонии в посёлке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией.

А в Татарстане по соцсетям активно тиражировали информацию, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заболевания, в связи с чем госпитализирована половина медперсонала учреждения.

Никакие из перечисленных выше фактов не подтвердились

По каждому из случаев возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — сообщили в СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Курганской области бригада "черных лесорубов" организовала настоящий нелегальный семейный бизнес.