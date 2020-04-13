В Курганской области поймали “черных лесорубов”

В полицию обратились сотрудники местного лесничества, которые обнаружили незаконный лесоповал недалеко от села Старый Просвет Кетовского района.

На месте происшествия полицейские нашли свежие спилы деревьев и следы транспортных средств. Осмотр места незаконной рубки показал, что злоумышленники успели спилить 35 сосен общим объемом 70,45 кубического метра.

Ущерб составил более 2,5 млн рублей

"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий личности подозреваемых установлены в этот же день. По подозрению в незаконной рубке лесных насаждений задержаны отец и сын, проживающие в селе недалеко от места преступления", — сообщили в региональном ГУ МВД.

По месту жительства одного из подозреваемых обнаружен спиленный лес, бензопила и трактор, на котором предположительно вывозились сосны. У второго участника преступной деятельности — лесовоз с манипулятором.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Пока они находятся под подпиской о невыезде. Транспортные средства изъяла полиция.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об уголовном деле в отношении бывшего руководителя регионального Росприроднадзора в Омской области.