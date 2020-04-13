В полицию обратились сотрудники местного лесничества, которые обнаружили незаконный лесоповал недалеко от села Старый Просвет Кетовского района.
На месте происшествия полицейские нашли свежие спилы деревьев и следы транспортных средств. Осмотр места незаконной рубки показал, что злоумышленники успели спилить 35 сосен общим объемом 70,45 кубического метра.
"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий личности подозреваемых установлены в этот же день. По подозрению в незаконной рубке лесных насаждений задержаны отец и сын, проживающие в селе недалеко от места преступления", — сообщили в региональном ГУ МВД.
По месту жительства одного из подозреваемых обнаружен спиленный лес, бензопила и трактор, на котором предположительно вывозились сосны. У второго участника преступной деятельности — лесовоз с манипулятором.
Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Пока они находятся под подпиской о невыезде. Транспортные средства изъяла полиция.
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