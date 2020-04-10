В Красноярском крае украли миллион рублей вместе с сейфом

В Емельяновском районе Красноярского края задержаны двое мужчин, которые украли из коммерческой организации сейф вместе с крупной суммой денег внутри.

В полицию обратились сотрудники фирмы, занимающейся продажей продуктов питания. Они рассказали, что через незапертую дверь на втором этаже в служебное помещение офиса компании проникли неизвестные и украли сейф с деньгами.

В сейфе находилось более 900 тысяч рублей

Позже в лесополосе оперативники обнаружили и сам сейф, он был разбит и денег внутри уже не было.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики выяснили, что к преступлению причастен 38-летний бывший сотрудник данной фирмы и его ранее судимый знакомый. Полицейские задержали злоумышленников", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о краже. Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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