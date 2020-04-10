За организацию нарколаборатории задержаны трое граждан Украины

В Московской области сотрудниками полиции по подозрению в незаконном производстве наркотиков задержаны трое граждан Украины. В арендованном ими доме изъято почти десять килограммов мефедрона и химическое оборудование.

"В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими установлено, что злоумышленники для создания лаборатории по производству мефедрона арендовали дом в Серпуховском районе. В нем оперативники обнаружили различные емкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы, а также пластиковые контейнеры, наполненные жидкостью", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам оперативников, полномочия внутри преступной группы были строго разделены: двое подозреваемых отвечали за химическое производство запрещенных веществ, а третий развозил их по адресам заказчиков.

Экспертиза подтвердила, что изъятое в доме полицейскими вещество — это наркотик мефедрон общей массой около 9,5 килограммов, что составляет примерно 28 тысяч разовых доз.

"Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России "Серпуховское" возбуждено уголовное дело, — добавила представитель ведомства.

Решением суда преступники заключены под стражу.

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