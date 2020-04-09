Преступник совершил более ста краж, пока не попался

Житель Красноярска промышлял оформлением кредитов на просроченные паспорта и кражей денег с банковских счетов. В общей сложности мужчину подозревают в совершении более ста преступлений.

Так, сотрудники полиции установили, что безработный 38-летний мужчина незаконно получил доступ к банковским счетам двух жителей Железногорска и жительницы Красноярска. Используя эти сведения, обвиняемый перевел на свой счет 2,3 млн рублей.

Кроме того, злоумышленник приобрел бланки просроченных паспортов. На эти паспорта он оформлял кредитные карты и получал в удаленном режиме кредиты в различных микрофинансовых организациях.

При обыске по месту жительства обвиняемого сотрудники полиции изъяли 17 паспортов с истекшими сроками действия и 18 банковских карт, оформленных на вымышленных лиц.

"Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 103 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"), и по трем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ ("кража")", — сообщили в ГУ МВД по региону.

Также полицейским предстоит выяснить, как в руки злоумышленника попали данные банковских счетов и бланки просроченных паспортов.

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