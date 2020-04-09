Мужчину будут судить за истязания и убийство дочери

Житель Вологодской области пойдет под суд за истязание и убийство малолетнего ребенка. Малолетний ребенок — это полуторагодовалая дочь обвиняемого.

Как следует из материалов дела, 13 января 2020 года тело маленькой девочки прохожие обнаружили в машине на одной из улиц Вологды.

Согласно результатам экспертизы, она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы

На теле девочки были многочисленные ссадины и кровоподтеки.

В ходе расследования выяснилось, что уже умершего ребенка привез в Вологду и бросил в машине на улице ее отец, 28-летний житель села Шуйского Междуреченского района.

По версии следствия, 11 января обвиняемый, находясь в пьяном виде, нанес многочисленные удары дочери, после чего ушел из дома. О смерти ребенка ему сообщила жена, тогда он и отвез тело в областной центр.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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