У жительницы Находки изъяли крупную партию героина

На территории железнодорожной станции Бархатная Находка сотрудниками Линейного отдела полиции МВД России на транспорте была задержана 55-летняя местная жительница.

В ходе расследования выяснилось, что женщина приобрела бесконтактным способом наркотическое вещество общей массой около 250 граммов.

Имея планы продавать его затем небольшими частями, она расфасовала героин на мелкие партии. Часть хранила у себя дома, а часть - в тайнике, расположенном на территории города Находки.

В результате проведенных обысков наркотики были обнаружены и изъяты

"В настоящее время уголовное дело, возбужденное следственным отделом Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Решения суда обвиняемая будет дожидаться в следственном изоляторе.

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