Пенсионер застрелил дочь и зятя в деревне под Тюменью

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в воскресенье, 5 апреля, в деревне Маслова под Тюменью.

По подозрению в покушении на убийство двух человек задержан 62-летний мужчина.

По предварительным данным, днем в воскресенье мужчина приехал на тракторе из соседней деревни к дому своей дочери, повредил трактором ее автомобиль, а когда из дома вышли дочь, зять и 17-летний внук мужчины, открыл стрельбу из охотничьего ружья, которое привез с собой.

В общей сложности мужчина произвел около десяти выстрелов

В результате 36-летняя женщина с ранениями груди и головы госпитализирована в реанимацию, 42-летний мужчина получил легкие ранения, несовершеннолетний не пострадал.

"Подозреваемый задержан, ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", — сообщили в региональном ГУ МВД.

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