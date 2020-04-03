На Кубани мать убила ребенка, который мешал ей отдыхать

В Краснодарском крае задержаны 27-летняя женщина и ее сожитель. Их обвиняют в убийстве годовалого ребенка, который громко плакал и мешал им отдыхать.

Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летней женщины и ее 19-летнего сожителя. Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлекших его смерть.

Молодые люди проживали в станице Удобной Отрадненского района. По версии следствия, поздно вечером 31 марта женщина и ее молодой человек по очереди нанесли ребенку несколько ударов по голове металлической кухонной толкушкой и палкой за то, что годовалый мальчик громко плакал и мешал им отдыхать.

Ночью, обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, они вызвали врачей, которые констатировали смерть мальчика

"В настоящее время в отношении обвиняемых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Также в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц местных органов опеки и попечительства, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Красноярском крае мужчину будут судить за убийство дочери.