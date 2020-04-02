Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Костромской области

Тело младенца с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории полигона бытовых отходов в Галичском районе Костромской области.

"Следователями и криминалистами Следственного управления СК России по Костромской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)," — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Красноярском крае будут судить местного жителя, который убил свою дочь из-за громкого плача.