Тело младенца с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории полигона бытовых отходов в Галичском районе Костромской области.
"Следователями и криминалистами Следственного управления СК России по Костромской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)," — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
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