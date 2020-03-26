Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников

Сотрудники МВД РФ напомнили россиянам о том, как не стать жертвой мошенников:

Не открывайте дверь незнакомым людям (нельзя открывать дверь незнакомым людям, которые представляются работниками ЖКХ, газовой или электроснабжающей служб, поликлиники и т.д. Обязательно перезвоните и уточните, направляли к вам этого специалиста или нет).

Не доверяйте звонкам незнакомцев (если вам звонят и говорят, что кто-то из ваших близких попал в беду или совершил ДТП, просят вас внести за него залог, оплатить штраф или приобрести лекарства, в общем, перечислить деньги, - это мошенничество).

Следите за сохранностью личных документов (мошенники могут говорить о том, что вам положены какие-то выплаты или льготы, для получения которых они предлагают подписать документы, которые на самом деле могут оказаться доверенностью или дарственной на вашу квартиру). Не подписывайте никакие документы!

Не общайтесь с незнакомыми, которые сообщают о выигрыше или блокировке банковской карты (мошенники могут сообщать о пересчете квартплаты, необходимости обменять деньги на дому, предлагать приобрести товары или лекарства по "льготной" цене). Это мошенничество!

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что установщик газового оборудования украл у москвича 500 тысяч рублей.