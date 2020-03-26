Установщик газового оборудования украл у москвича 500 тысяч рублей

С заявлением в полицию обратился 73-летний житель Москвы. Он сообщил, что после того как в его квартире были завершены работы по установке прибора утечки газа, из его кошелька, который находился в комнате, пропали 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в совершении преступления. Им оказался 23-летний житель Московской области.

"В ходе проведения работ по установке прибора утечки газа сообщник задержанного отвлекал владельца квартиры, а тот в это время украл денежные средства", — сообщила пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Второй подозреваемый в совершении преступления находится в розыске.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье задержали пятерых подозреваемых в разбое.