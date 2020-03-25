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Камчатку сильно тряхнуло: люди в панике покидали здания

Происшествия

Мощное землетрясение выгнало сегодня в 14.42 по местному времени (05.42 мск) на улицу жителей Камчатки.

Как отмечает "КамИнформ", подземные толчки были настолько сильные, что в помещениях раскачивались люстры и падали вещи, а у людей началась паника.

"Минут 20 после того, как перестало трясти, мы боялись вернуться в помещения", — рассказывают жители Петропавловска-Камчатского.

По данным Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения был в 438 км от города, в Тихом океане, примерно в 60 км под морским дном. Магнитуда составила 7,6. В городе оно ощущалось силой до 5 баллов.

Подземный толчок ощутили, пишет "КамИнформ", и жители Северо-Курильска Сахалинской области.

Жертв и разрушений нет.

По данным МЧС, к Курилам приближается вызванное поземным толчком цунами. Ожидается, что к берегу оно подойдет в 15.04 по местному времени (07.04 мск).

На острове Парамушир началась эвакуация жителей.

Темы камчатка землетрясение
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