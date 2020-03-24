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В Крыму в семь раз увеличилось число инфицированных коронавирусом

Происшествия

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки в республике зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом нового типа.

"Установлено, что все заболевшие — жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом четверо заболевших — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в Объединенных Арабских Эмиратах… на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", — рассказал Аксенов на своей странице в Facebook.

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