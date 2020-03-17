16 марта в городе Монгагуа (Бразилия)около 400 заключенных сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа. Преступников ищет полиция.
"До совершения побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Они до сих пор удерживают их в колонии", — сообщает портал G1.
Сотрудники полиции пытаются договориться с заключенными об освобождении заложников.
Стоит отметить, что, согласно бразильским законам, в учреждениях полуоткрытого типа нет вооруженной охраны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 130 преступников сбежали из мексиканской тюрьмы.
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