В Бразилии около 400 заключенных сбежали из тюрьмы

16 марта в городе Монгагуа (Бразилия)около 400 заключенных сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа. Преступников ищет полиция.

"До совершения побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Они до сих пор удерживают их в колонии", — сообщает портал G1.

Сотрудники полиции пытаются договориться с заключенными об освобождении заложников.

Стоит отметить, что, согласно бразильским законам, в учреждениях полуоткрытого типа нет вооруженной охраны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 130 преступников сбежали из мексиканской тюрьмы.