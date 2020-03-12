Суд освободил одного из подростков, готовивших убийства в Саратове

Саратовский областной суд отменил решение об аресте одного из подростков, подозреваемых в попытке организации массовых убийств в Саратове.

"Суд отменил решение Волжского районного суда об аресте. Подростку в качестве меры пресечения избран запрет определённых действий", — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что подростки были задержаны 26 февраля. Один из них признался, что они из мести планировали убить "примерно 40 человек".

По данным ФСБ, подростки состояли в группах в соцсетях, которые пропагандировали идеологию массовых убийств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подростки планировали устроить массовое убийство в Саратове.