Подростки планировали устроить теракт в Саратове

Два подростка из Саратова готовили теракт. Она планировали напасть на одно из образовательных учреждений города.

Как сообщает региональное управление ФСБ России, юным преступникам по 15 лет. Они состояли в тематических сообществах в социальных сетях, которые пропагандируют массовые убийства.

"Установлено, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети интернет", — сообщает ФСБ России.

Оружие — обрез охотничьего ружья — подростки хранили в заброшенном бомбоубежище. Там их и задержали. Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье "приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".

Ранее "Правда.Ру" писала, что ФСБ задержала в Керчи двух подростков, которые планировали устроить теракты в школах Крыма.