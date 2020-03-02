Из-за угрозы минирования в Петербурге эвакуируют суды

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили об эвакуации сотрудников и посетителей из зданий пяти районных судов города.

"Спасибо, что в пятницу не присылали письма. Василеостровский, Приморский, Красногвардейский, Октябрьский, Петроградский суды эвакуируются", — говорится в сообщении.

Злоумышленники нарушают стабильность

С конца прошлого года неизвестные злоумышленники нарушают стабильность работы госучреждений, детских садов и школ, торговых центров своими письмам о планирующихся минированиях в зданиях инфраструктуры разных городов России.

Сотрудники ФСБ работают над этим и выявляют сервисы, с которых анонимы рассылают "письма несчастья". Уже заблокировано несколько почтовых служб, с которых осуществлялась рассылка, но неизвестные открывают для себя новые возможности. Работа по поиску анонимов, "минирующих" здания, продолжается.

Об этом ранее писала "Правда.Ру".