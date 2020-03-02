В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили об эвакуации сотрудников и посетителей из зданий пяти районных судов города.
"Спасибо, что в пятницу не присылали письма. Василеостровский, Приморский, Красногвардейский, Октябрьский, Петроградский суды эвакуируются", — говорится в сообщении.
С конца прошлого года неизвестные злоумышленники нарушают стабильность работы госучреждений, детских садов и школ, торговых центров своими письмам о планирующихся минированиях в зданиях инфраструктуры разных городов России.
Сотрудники ФСБ работают над этим и выявляют сервисы, с которых анонимы рассылают "письма несчастья". Уже заблокировано несколько почтовых служб, с которых осуществлялась рассылка, но неизвестные открывают для себя новые возможности. Работа по поиску анонимов, "минирующих" здания, продолжается.
Об этом ранее писала "Правда.Ру".
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".