В Одессе 23 февраля задержали мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР

В Одессе 23 февраля полиция задержала мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР. Несколько человек решили отпраздновать 23 февраля, который в Советском Союзе именовался Днем Советской армии и Военно-морского флота.

В современной Одессе развернутый на берегу моря флаг ВМФ СССР считается преступлением, особенно в запрещенный праздник 23 февраля. Один из "сознательных" граждан Одессы сообщил, "куда следует", о происшествии и приметах "преступников".

Полицейские оперативно прибыли на место "преступления" и задержали четырех мужчин, которые подходили под описание "доброжелателя". Их доставили в отделение, досмотрели и обнаружили тот самый флаг ВМФ СССР. Мужчинам грозит наказание за административное преступление — использование запрещенной символики Советского Союза.

Полицию не поняли в Одессе

Пользователи Сети обсуждают инцидент, и многие не одобряют такого рвения стражей порядка: