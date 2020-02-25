В Одессе 23 февраля полиция задержала мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР. Несколько человек решили отпраздновать 23 февраля, который в Советском Союзе именовался Днем Советской армии и Военно-морского флота.
В современной Одессе развернутый на берегу моря флаг ВМФ СССР считается преступлением, особенно в запрещенный праздник 23 февраля. Один из "сознательных" граждан Одессы сообщил, "куда следует", о происшествии и приметах "преступников".
Полицейские оперативно прибыли на место "преступления" и задержали четырех мужчин, которые подходили под описание "доброжелателя". Их доставили в отделение, досмотрели и обнаружили тот самый флаг ВМФ СССР. Мужчинам грозит наказание за административное преступление — использование запрещенной символики Советского Союза.
Пользователи Сети обсуждают инцидент, и многие не одобряют такого рвения стражей порядка:
"Какая сознательность… ну прям 38-й год…", — написал один из одесситов.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.