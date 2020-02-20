Историк Соколов написал в СИЗО роман о любви

Историк Олег Соколов, который пребывает в СИЗО, пока идет расследование дела об убийстве Анастасии Ещенко, дописал книгу о любви.

О творческих свершениях предполагаемого убийцы 24-летней аспирантки сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью", — рассказал Мельников.

СИЗО располагает к творчеству

По словам Соколова, которые передал Мельников, жаловаться на быт в изоляторе не приходится, по крайней мере, подозреваемый доволен.

"На мой вопрос о его условиях содержания Олег Валерьевич отметил, что "все строго по закону": условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительные, библиотека работает хорошо, он имеет доступ к периодическим изданиям", — рассказал секретарь ОНК.

Напомним, 9 ноября Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. При нем был рюкзак, заполненный отрубленными руками женщины и огнестрельное оружие. Во время обыска в его квартире были найдены и другие части тела аспирантки Ещенко.