Иркутская пенсионерка отморозила руки в собственном доме

Пенсионерка из города Шелехова Иркутской области обморозила руки, находясь в собственном доме. Об этом узнали работники почтового отделения, куда женщина должна была прийти за пенсией, но не появилась в день выплаты.

Бдительные сотрудницы встревожились. Выяснилось, что женщина обморозила руки — в доме не работает печка, электрообогреватель пришел в негодность. Об этом узнала работница почты Анна Томшина, которая пошла домой к женщине.

Томшиной никто не ответил, она вызвала правоохранителей. Пенсионерку госпитализировали.

Мэр города выразил уважение сотруднице почты

Глава Шелехова Сергей Липин распространил сообщение о спасении пожилого человека на своей странице в соцсети.

"Сейчас Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне удалось спасти жизнь человеку. Хочется призвать всех быть внимательнее друг к другу и не проходить мимо тех, кто оказался в беде", — написал градоначальник.

Он добавил, что контролирует ситуацию.