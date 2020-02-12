Подозрительная машина: опубликовано фото "российского Т-90" в США

На одной из американских магистралей замечен танк, очень похожий на российскую боевую машину Т-90. Об этом сообщил пользователь Twitter Ivan O'Gilvi.

Он разместил фото с ресурса boards.4channel.org и указал на то, что пользователи разделились на два лагеря скептиков.

"Похожий на Т-90 танк заметили в США. Мнения разделились:одни считают, что это фотошоп, другие разглядели гусеницы и башню от Т-72 и считают, что это ходовой макет", — прокомментировал событие Ivan O'Gilvi.

Судя по оценкам очевидцев, скорее всего, по дороге США колесит ходовой макет, поскольку его "боевые" части не выглядят как настоящие. Так, например, командирская башенка не оборудована элементами закрытой зенитной пулеметной установки и прибора наблюдения ТКН-4С.

Не исключают пользователи и того, что танк — реквизит для съемок кинофильма. Вполне возможно, что машина несколько переработана военными для проведения военных учений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский танк Т-90 прошел все тесты и скоро появится в войсках.