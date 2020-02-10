Два катера столкнулись в Таиланде: погибли дети из России

Сегодня утром в Таиланде у восточного побережья острова Пхукет столкнулись два скоростных катера.

Пострадали, как по данным портала The Phuket news, 22 человека.

"Двое детей из России: мальчик 12-ти лет и девочка 6-ти лет — погибли", — сообщил представитель туристической полиции Таиланда.

По данным РИА Новости, 20 других пострадавших — тоже граждане России.