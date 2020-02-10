Сегодня утром в Таиланде у восточного побережья острова Пхукет столкнулись два скоростных катера.
Пострадали, как по данным портала The Phuket news, 22 человека.
"Двое детей из России: мальчик 12-ти лет и девочка 6-ти лет — погибли", — сообщил представитель туристической полиции Таиланда.
По данным РИА Новости, 20 других пострадавших — тоже граждане России.
"Больница острова Пхукет, в которую были доставлены пострадавшие при столкновении катеров, подтвердила посольству Российской Федерации в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет утром в понедельник" - говорит Вадим Пронин, зав. консульским отделом дипмиссии (цитата РИА Новости).
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".