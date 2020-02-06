Российский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Сын пытался убить отца-пенсионера в Ногинске. Как сообщили в Следственном комитете России по Московской области, 40-летний сын приехал в квартиру 61-летнего отца и произвел 14 выстрелов из травматического пистолета, как только пенсионер открыл дверь.

Мужчина был экстренно госпитализирован, несмотря на такое количество свинца, он выжил. "Скорую" вызвала его жена, находившаяся в квартире. Сын скрылся, но был оперативно задержан. На допросе признался в содеянном.

Зачем стрелял, пока не ясно

Мотив тяжкого преступления пока не ясен, в правоохранительных органах делают пока лишь предположения. Известно, что молодой мужчина — сын пенсионера от первого брака.

"С ума сошел, детские обиды вспомнил. Его мать говорит, что не было такого… не бил он их", — сказал один из правоохранителей.

После происшествия в квартире пострадавшего было найдено 11 гильз и шесть резиновых пуль.