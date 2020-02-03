Мишустин подписал план по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Напомним, в РФ уже были госпитализированы два гражданина Китая с диагнозом коронавирус. Их поместили под карантин. За людьми, с которыми контактировали инфицированные, также ведут наблюдение медики.

Вспышка вируса 2019-nCoV произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Эпидемия коронавируса в Китае уже унесла жизни 361 человека, еще 17 тысяч остаются инфицированными, а 150 тысяч китайцев находятся на карантине из-за контакта с заболевшими.