Госпитализированы контактировавшие с зараженными коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что контактировавшие с лицами, зараженными китайским коронавирусом, взяты под наблюдение.

"Лица из близкого контакта госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением", — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, двух граждан Китая госпитализировали в России с диагнозом коронавирусная инфекция. Их болезнь протекает в легкой форме. Зараженные находятся в удовлетворительном состоянии.