Роспотребнадзор сообщил, что контактировавшие с лицами, зараженными китайским коронавирусом, взяты под наблюдение.
"Лица из близкого контакта госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением", — сообщается на сайте ведомства.
Напомним, двух граждан Китая госпитализировали в России с диагнозом коронавирусная инфекция. Их болезнь протекает в легкой форме. Зараженные находятся в удовлетворительном состоянии.
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