Мужчина под видом полицейского трогал школьниц для поиска снюса

В Москве задержали 42-летнего мужчину, который под видом полицейского трогал школьниц с целью поиска у них снюса, пишет"Московский комсомолец".

Сообщается, что мужчина был замечен в районе Коптева. По словам свидетельницы, матери одной из школьниц, она обратился внимание на мужчину, который ощупывал на улице школьниц под предлогом поиска снюса. Девочкам он говорил, что он сотрудник полиции, поэтому они не сопротивлялись.

Задержанный уже имел судимость за аналогичное преступление

Задержанный работал грузчиком, он - инвалид третьей группы. Кроме того, известно, что он женат, у у него есть ребенок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Свердловской области 13 подростков отравились снюсом.