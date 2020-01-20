В Свердловской области 13 школьников отравились снюсом

Врачи Свердловской области бьют тревогу. С декабря 2019 год медики зафиксировали рост числа случаев, связанных с отравлением снюсом и обращений родителей с детьми к врачам психиатрам-наркологам.

За период с сентября по декабрь прошлого года в Областной центр острых отравлений и отделения городских и районных больниц региона поступило 13 подростков, которые отравились снюсом.

Все пострадавшие — подростки от 10 до 17 лет

"У всех пациентов наблюдались тошнота, рвота, головокружение, спутанность сознания и психомоторное возбуждение", — сообщили в региональном департаменте информполитики.

Пострадавшие находятся в больнице от 2 до 4 дней.

Стоит напомнить, что снюс представляет собой никотиносодержащую продукцию, которая продается в пакетиках в форме "подушечек". Подростки помещают их между десной и губой. Также снюсы могут быть в форме леденцов.

Снюс действует в несколько десятков раз сильнее, чем обычный табак. Поэтому за одно употребление ребенок может получить дозу никотина, равную пяти пачкам сигарет.

После употребления снюса сначала наступает эффект эйфории, который в скором времени сменяется ухудшением самочувствия, вялостью, слабостью и головной болью. В случае интоксикации наступают тошнота и рвота.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что петербургские депутаты отказались срочно ограничивать продажу снюса.