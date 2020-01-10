Иран приступил к расшифровке "чёрных ящиков" упавшего самолёта

"Чёрные ящики" украинского авиалайнера, потерпевшего крушение в Иране, в результате которого погибли 176 человек, будут "открыты" в пятницу.

Как сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, если иранские специалисты не смогут самостоятельно извлечь информацию с бортовых самописцев, они прибегнут к помощи коллег из России, Украины, Франции или Канады.

Напомним, ранее целый ряд мировых лидеров сделали заявления о том, что причиной крушения самолёта "Международных украинских авиалиний" было попадание ракет.

Подозрения мирового сообщества

Телеканал CBS News со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что спутник зафиксировал инфракрасные "блики" от двух ракетных пусков, за которыми последовала еще одна вспышка взрыва.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он получил разведданные из нескольких источников, указывающие на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", добавив, что, возможно, это было непреднамеренно.

"Это усиливает необходимость тщательного расследования", — сказал он. — У канадцев есть вопросы, и они заслуживают ответов".

Но он сказал, что еще слишком рано распределять вину или делать какие-либо выводы, и отказался вдаваться в подробности о доказательствах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повторил слова Трюдо и сказал, что Великобритания тесно сотрудничает с Канадой и другими международными партнерами, пострадавшими в результате аварии.

Newsweek со ссылкой на источники сообщает, что иранские зенитные системы, вероятно, были активны после его атак на американские авиабазы. Два сотрудника Пентагона оценили этот инцидент как случайный, добавил Newsweek.

Версия Ирана

На пресс-конференции в пятницу глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде повторил свое мнение о том, что ракета не была причиной катастрофы.

"То, что нам ясно и что мы можем с уверенностью сказать, это то, что этот самолет не был поражен ракетой", — сказал он журналистам.

Он повторил ранее озвученную версию о возгорании борта в воздухе.

В пятницу официальный представитель правительства Али Рабиеи назвал сообщения о ракетном ударе "психологической войной".