В США заявили о случайном попадании ракеты в украинский борт

В министерстве обороны США считают, что пассажирский самолет украинских авиалиний, разбившийся недалеко от Тегерана, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса "Tор-M1" иранской армии.

В Пентагоне предполагают, что противовоздушные установки Ирана могли сработать после обстрела американских баз в Ираке и случайно попасть в пассажирский авиалайнер.

Напомним, что Иран атаковал две американские авиабазы в Ираке после того, как под ракетными ударами США погиб в Багдаде командующий спецподразделением "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. Тогда иранские ВВС выпустили по американским объектам 15 ракет класса "земля — земля".

На следующий день "Боинг-737" Международных авиалиний Украины разбился в окрестностях через несколько минут после взлета. На борту находились украинцы, граждане Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран — всего 168 пассажиров и 9 членов экипажа.