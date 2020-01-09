Украинский самолёт в Тегеране загорелся ещё до падения

Организация гражданской авиации Ирана обнародовала первый отчёт о катастрофе, произошедшей с украинским авиалайнером в среду.

Со ссылкой на показания свидетелей там указывается, что когда самолет начал падать, "Boeing-737" уже был охвачен пламенем.

"Огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", — указано в отчёте.

Эксперты предположили на основе траектории движения самолёта, что пилоты заметили неисправность и разворачивались к аэропорту, чтоб снова совершить посадку. Остаётся неясным, почему они не доложили об экстренной ситуации.

Напомним, ранее Иран заявил, что концерн "Boeing" не получит бортовые самописцы лайнера "Международных авиалиний Украины"; в какой стране будут расшифровываться их данные, остаётся пока неясным.