На Таймыре аварийно приземлился вертолёт с детьми

Вертолёт Ми-8 был вынужден произвести экстренное приземление на Таймыре утром в пятницу. На борту находились 11 детей.

Всего в вертолёте было 14 пассажиров и трое членов экипажа.

"Все живы-здоровы, никто не пострадал, их в ближайшее время заберет другой вертолет", — заявила врио главы администрации сельского поселения Хатанга Анна Бетто.

Она объяснила, что дети — ученики расположенной в Хатанге школы-интерната. В их родных сёлах школ нет, но на каникулы несовершеннолетних традиционно развозят по домам на вертолёте, что и имело место сейчас.

По информации авиакомпании "КрасАвиа", причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей вертолёта. Приземление прошло штатно, передаёт "Правда.Ру".

Напомним, минувший декабрь был отмечен серией несчастных случаев с вертолётами, в том числе с неблагополучными для пассажиров исходами.