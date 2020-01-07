"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода

Шведский мебельный гигант "Ikea" согласился выплатить $ 46 млн родителям ребенка, который погиб, когда на него упал комод.

Двухлетний Джозеф Дудек задохнулся в мае 2017 года, когда комод "Malm" опрокинулся на него в доме семьи в Калифорнии. Этот комод, который весит 32 кг, был отозван годом ранее из-за проблем безопасности после того, как погибли еще три ребенка.

Это самая крупная компенсация за смерть ребёнка от несчастного случая в истории Соединённых Штатов.

"Хотя никакая компенсация не может изменить эти трагические события, мы рады, что судебный процесс удалось разрешить ради блага семьи и всех вовлеченных", — сказала пресс-секретарь "Ikea".

Родители ребенка, Джолин и Крейг Дудек, призвали всех, у кого дома ещё есть неустойчивая модель комода, избавиться от неё ради безопасности своих детей.

Недавно "Правда.Ру" сообщала о трагической гибели ребёнка в Бурятии из-за упавшего на него телевизора.