Двухлетний ребёнок погиб под телевизором в Бурятии

В бурятской больнице скончался двухлетний ребёнок. Он был госпитализирован после того, как на малыша упал телевизор. Проводится доследственная проверка.

Когда случилось несчастье, мальчик вместе с матерью гостил у родственников в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Мать и сын танцевали в комнате, где стоял старый массивный телевизор. Мальчик задел неустойчивый стол, служивший для него подставкой, и телевизор опрокинулся на ребёнка.

Прибежавшая на крики соседка вызвала "скорую", но врачам не удалось спасти малыша.

Это не первая подобная трагедия в Бурятии за последнее время, напоминает "Правда.Ру". Ранее годовалый ребёнок опрокинул на себя самовар и погиб от ожогов, а трёхлетнюю девочку забыл на всю ночь на морозе пьяный родственник. Татьяна Вежевич, исполняющая обязанности детского омбудсмена по Бурятии, уже обещала организовать профилактические беседы с родителями.