В Екатеринбурге педофил напал на маленькую девочку

В Екатеринбурге следственный комитет проверяет информацию о нападении педофила на маленькую девочку, сообщает пресс-служба свердловского управления ведомства.

По предварительной информации, в поселке Горный Щит педофил нападал на ребенка.

Также проверяются условия, в которых проживали дети в семье. Кроме того, планируется проверка работы органов по профилактике таких преступлений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французский хирург-педофил растлил более 300 пациентов.