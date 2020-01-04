В Екатеринбурге следственный комитет проверяет информацию о нападении педофила на маленькую девочку, сообщает пресс-служба свердловского управления ведомства.
По предварительной информации, в поселке Горный Щит педофил нападал на ребенка.
Также проверяются условия, в которых проживали дети в семье. Кроме того, планируется проверка работы органов по профилактике таких преступлений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французский хирург-педофил растлил более 300 пациентов.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.