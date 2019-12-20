Хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей во Франции

Французский хирург, возможно, подверг сексуальным домогательствам до 349 детей в течение своей тридцатилетней карьеры.

О предъявленных мужчине обвинениях сообщила в пятницу прокурор города Лорьян. По версии следствия, подозреваемый Жоэль Ле Скуарнек в течение 30 лет совершил сексуальное насилие или домогательства в отношении 349 малолетних пациентов.

Истекший срок давности

Расследование этого дела идёт с 2017 года, за это время следствие получило показания 229 человек, ещё 197 подали жалобы в отношении подозреваемого. При этом, как отметила прокурор, по некоторым вскрывшимся фактам срок давности уже истёк.

В 2020 году Ле Скуарнек должен предстать перед судом по четырём фактам домогательств, пока он находится под стражей.

Педофилы-растлители нередко пользуются возможностями, которые предоставляет врачебная практика. Так, в Пермском крае детский хирург насиловал нескольких пациенток годами.