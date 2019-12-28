В Екатеринбурге успешно приземлился самолет "Уральских авиалиний"

Рейс из Екатеринбурга в Симферополь, который ранее запросил экстренную посадку сразу после взлета, совершил успешное приземление в Кольцово. Спасательные службы проконтролировали посадку и вернулись к выполнению обязанностей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что пилоты пассажирского самолета А320 вырабатывал топливо, чтобы совершить успешную экстренную посадку.