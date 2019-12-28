Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге

Самолет "Уральских авиалиний" готовится совершить экстренную посадку в Екатеринбурге. Ранее он вылетел с аэропорта Кольцово, однако не отправился по обозначенному маршруту в Симферополь.

Пилот начал кружить над Сысертью, чтобы выработать топливо. В аэропорте уже дежурят спасатели и медики. На борту самолета находится около 200 человек.