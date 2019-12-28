Самолет "Уральских авиалиний" готовится совершить экстренную посадку в Екатеринбурге. Ранее он вылетел с аэропорта Кольцово, однако не отправился по обозначенному маршруту в Симферополь.
Пилот начал кружить над Сысертью, чтобы выработать топливо. В аэропорте уже дежурят спасатели и медики. На борту самолета находится около 200 человек.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.