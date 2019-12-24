Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Гонконгский спецназ применил слезоточивый газ против тысяч протестующих, многие из которых были в масках и оленьих рогах, когда антиправительственные митинги переросли в хаос в канун Рождества.

Протестующие внутри торговых центров бросали зонты и другие предметы в полицию, которая в ответ избивала некоторых демонстрантов дубинками, причем один из них целился в толпу, но не стрелял.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заняли главные дороги за пределами торговых центров и соседних роскошных отелей.

Протестующие рядом с отдыхающими

Многие семьи с детьми собрались в том же районе, чтобы посмотреть рождественскую иллюминацию вдоль набережной в Цим Ша Цуй, восточной туристической части города.

Протесты, длящиеся уже седьмой месяц, отчасти утратили масштаб и интенсивность прежних ожесточенных столкновений. Мирный митинг в начале этого месяца, тем не менее, привлек 800 тысяч человек, по словам организаторов, демонстрируя сильную поддержку движению.

Десятки одетых в черное протестующих в масках бродили по торговым центрам и скандировали лозунги, в том числе "возродите Гонконг, революцию наших дней" и "независимость Гонконга".

"Многие люди делают покупки, и это хорошая возможность распространить информацию и рассказать людям, за что мы боремся", — сказал восемнадцатилетний студент, участвующий в протестах.

В одном торговом центре в многолюдном районе Монг Кок, также на полуострове Коулун, полиция использовала перцовый баллончик для разгона некоторых протестующих.

Некоторые протестующие планировали пройти маршем в Цим Ша Цуй и отсчитывать время до Рождества, согласно сообщениям в социальных сетях.