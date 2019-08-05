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Источник Правда.Ру

Власти Гонконга могут подавить протесты по московскому сценарию

Мир print

В Гонконге продолжаются массовые протесты из-за закона об экстрадиции, которые начались еще в июне. Последняя акция протеста прошла 5 августа. Митингующие спровоцировали транспортный коллапс. Аэропорту Гонконга пришлось отменить более 230 авиарейсов, а полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Журнал The Atlantic считает, что власти Гонконга могут применить московский сценарий для урегулирования ситуации. Авторам издания ситуация напоминает протесты, которые проходили в Польше 1981 году. Тогда Леонид Брежнев предложил польским властям свою помощь в урегулировании политической ситуации.

Тогда в стране было введено военное положение, а представители оппозиционного движения были арестованы. Однако такой вариант будет слишком "жестким", - считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, китаист Алексей Маслов. По его мнению, власти Китая будут делать все возможное, чтобы не допустить политического кризиса, а также не потерять авторитет на мировой арене из-за силового разгона.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал о протестах в Гонконге.

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Темы москва гонконг протесты
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