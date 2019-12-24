Хотя врачам удалось стабилизировать состояние раненого солдата-срочника в Карелии, однако он по-прежнему находится на грани жизни и смерти. Ранее военнослужащему провели сложнейшую операцию в Республиканской больнице Карелии, которая длилась более пяти часов.
По информации следователей, солдат получил огнестрельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием. Правоохранители продолжают расследовать инцидент.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.