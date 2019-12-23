Солдат-срочник получил опасное ранение в Карелии

В карельском гарнизоне Бесовец солдат-срочник получил опасное огнестрельное ранение. Об этом "Аргументам и Фактам" сообщил неназванный источник. По предварительным данным, пуля прошла через челюсть военнослужащего. Сейчас солдат находится при смерти.

Не исключается версия о самоубийстве. Военком Карелии Андрей Артемьев пока не прокомментировал инцидент.