В карельском гарнизоне Бесовец солдат-срочник получил опасное огнестрельное ранение. Об этом "Аргументам и Фактам" сообщил неназванный источник. По предварительным данным, пуля прошла через челюсть военнослужащего. Сейчас солдат находится при смерти.
Не исключается версия о самоубийстве. Военком Карелии Андрей Артемьев пока не прокомментировал инцидент.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.