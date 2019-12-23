Заключённые сражаются мачете и пистолетами в тюрьмах Гондураса

По меньшей мере 16 заключенных были убиты в ходе драки между соперничающими бандами в гондурасской тюрьме, менее чем через два дня после аналогичного случая.

Официальные лица заявили, что в столкновении банд использовались огнестрельное оружие, ножи и мачете были использованы в воскресенье в тюрьме Эль-Порвенир к востоку от столичной Тегусигальпы. Ещё как минимум двое получили ранения.

В пятницу 18 заключенных были убиты и 16 ранены в северном городе Тела.

Кризис переполненных тюрем

В Гондурасе, где тюрьмы, как известно, переполнены, наблюдается волна насилия в местах заключения. В гондурасских тюрьмах содержится более 20 000 заключенных, хотя их вместимость составляет всего лишь около 8 000 человек.

Правительство объявило чрезвычайное положение в пенитенциарной системе 18 декабря, передав контроль силам безопасности. Президент Орландо Эрнандес принял такое решение после того, как пять членов банды МС-13 были убиты в местах заключения.