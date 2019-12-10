Житель Брянской области зарезал четверых из-за ссоры за выпивкой

Четыре тела с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в селе Вельяминова Брянской области в понедельник. Полиция нашла убийцу по горячим следам.

Им оказался неоднократно в прошлом судимый 24-летний мужчина из города Карачев. Он признался правоохранителям, что, будучи нетрезвым, поссорился с четверыми собутыльниками и схватился за нож. Детали произошедшего выясняются.

Подозреваемый в настоящее время задержан, передаёт пресс-службе УМВД по Брянской области.

Жителя Калуги, который под воздействием алкоголя ежедневно избивал свою девушку, пока та не скончалась, ожидает суд, напоминает "Правда.Ру".