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Житель Брянской области зарезал четверых из-за ссоры за выпивкой

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Четыре тела с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в селе Вельяминова Брянской области в понедельник. Полиция нашла убийцу по горячим следам.

Им оказался неоднократно в прошлом судимый 24-летний мужчина из города Карачев. Он признался правоохранителям, что, будучи нетрезвым, поссорился с четверыми собутыльниками и схватился за нож. Детали произошедшего выясняются.

Подозреваемый в настоящее время задержан, передаёт пресс-службе УМВД по Брянской области.

Жителя Калуги, который под воздействием алкоголя ежедневно избивал свою девушку, пока та не скончалась, ожидает суд, напоминает "Правда.Ру".

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