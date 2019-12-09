В Калуге мужчина избивал подругу в гостях, пока та не умерла

Житель Калуги, находясь в гостях, на протяжении нескольких дней избивал подругу. Хозяева не вмешивались, считая это нормальным. В итоге девушка умерла, и только тогда хозяева вызвали полицию.

События имели место год назад, передаёт региональный СУ СК. К моменту появления правоохранителей мужчина уже пустился в бега, но его удалось разыскать. На допросе он признался, что помимо алкоголя на систематическое рукоприкладство его толкала ревность.

В ходе расследования выяснилось, что он к тому же причастен к мошенничеству с чужой банковской картой. Теперь его ожидает суд.

Недавно житель Великобритании несколько часов бил свою девушку за то, что она удалила друзей из его профиля на Facebook.