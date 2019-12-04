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Стрельба по людям: в Перми погибла женщина

Происшествия

Сегодня ранним утром жителей одного из микрорайонов Перми разбудили звуки выстрелов.

Беспорядочный огонь по прохожим, как сообщают в городских пабликах в соцсетях, из окна квартиры открыл местный житель. Убита проходившая мимо женщина.

По словам бригады «скорой», женщине они помочь ничем не смогли, она умерла сразу.

Правоохранители, оцепившие участок улицы, говорили, что мужчина «в неадеквате» и «скорее всего находится под воздействием каких-то то ли веществ, то ли препаратов».

На данный момент известно, что пьяный до состояния «белочки» мужчина схватил ружье и расстрелял дверь собственной квартиры. А потом вышел на улицу и стал беспорядочно палить вокруг себя.

Известно, что стрелку 50 лет. И что он ранее уже судим. Его задержали. Во время операции ранены двое сотрудников опергруппы Росгвардии. Один из них получил ранение в ногу и заряд дроби в лицо, его увезли на скорой. Второй отправился к врачам «своим ходом».

 

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