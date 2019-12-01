Врач в Братске, приехавшая на вызов, "подсмотрела" диагноз в Гугле

Интернет взорвала видеозапись, на которой врач из Братска, приехавшая на вызов к ребенку, искала диагноз в поисковой системе Google. Медик просто достала телефон и начала читать информацию из Сети. Она процитировала несколько сайтов, где были описаны возможные диагнозы ребенка.





Мама мальчика находилась в шоке от такого "профессионализма", но сохраняла спокойствие. Женщина включила камеру своего телефона, чтобы снять вопиющий случай врачебной халатности.