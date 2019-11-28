Голландская модель, упавшая с 20-го этажа, была убита

Малазийский Верховный суд пересмотрел обстоятельства смерти голландской модели Иваны Смит. 18-летняя девушка погибла в 2017 году в Куала-Лумпуре в результате падения с 20-го этажа.

Девушка выпала обнажённой с балкона отеля. В номере в тот момент находились американский биткоинового миллионер Алекс Джонсон и его супруга Луна. Джонсоны признали, что занимались сексом втроём, но утверждали, что к смерти Смит не имеют отношения. В крови погибшей девушки обнаружили большое количество алкоголя и наркотические вещества. Тогда гибель модели была квалифицирована как несчастный случай или самоубийство.

Теперь расследование возобновлено. Верховный суд постановил, что к смерти Иваны Смит причастны третьи лица. К таким выводам малазийские судебные инстанции пришли после повторной аутопсии в Нидерландах, обнаружившей повреждения на её запястье и травму головы. Под ногтями модели голландские специалисты обнаружили следы ДНК Алекса Джонсона. Несмотря на это автор оригинального судебного заключения настаивал, что в падении девушки никто не повинен и речь идёт о "неудачном стечении обстоятельств". С тех пор семья модели добивалась пересмотра дела.

Голландская полиция уже выказала готовность помогать малазийским коллегам в ходе возобновленного расследования.

Следует отметить, что Джонсоны уже год как покинули территорию страны, и вновь допросить их правоохранителям может быть непросто.