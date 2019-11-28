Восемь человек погибли в столкновениях с полицией в Ираке

В ходе столкновений протестующих и полиции в Ираке погибло 8 человек, 45 получили ранения.

Такие данные приводит канал Al Hadath, ссылающийся на источники в местной системе здравоохранения.

Речь идёт о столкновениях в Насирии, произошедших в четверг, 28 ноября. Полицейские силы города грубой силой пытались очистить два моста, занятых протестующими.

За последние два месяца в ходе антиправительственных протестов в Ираке погибло около 350 человек и пострадало свыше 15 тысяч.