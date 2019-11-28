В ходе столкновений протестующих и полиции в Ираке погибло 8 человек, 45 получили ранения.
Такие данные приводит канал Al Hadath, ссылающийся на источники в местной системе здравоохранения.
Речь идёт о столкновениях в Насирии, произошедших в четверг, 28 ноября. Полицейские силы города грубой силой пытались очистить два моста, занятых протестующими.
За последние два месяца в ходе антиправительственных протестов в Ираке погибло около 350 человек и пострадало свыше 15 тысяч.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.